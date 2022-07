Riga, pour la fierté de sa maman

Et c’est d’ailleurs pour rendre fière leur maman qu’Audric Riga et ses frères ont entamé des démarches pour tenter de représenter l’Île sœur (NDLR: surnom donné par les habitants de l’île de la Réunion) sur la scène internationale. " Forcément, je suis né en Belgique et j’ai grandi ici. Je me sens donc plus belge que mauricien. Je dirais que c’est du 60/40, mais j’ai envie de représenter l’Île Maurice, la patrie de ma maman, insiste celui qui a franchi 2m07 il y a peu, ce qui l’a rapproché des mimima pour participer aux championnats d’Afrique.Le but est de pouvoir y participer en 2024. Pour tout athlète, c’est un rêve et une fierté de pouvoir participer à une compétition internationale. Je sais que j’ai dix fois plus de chance de participer aux championnats d’Afrique avec l’Île Maurice qu’aux championnats d’Europe avec la Belgique. Et après avoir pris mes renseignements, je sais que la porte est ouverte, j’ai mes chances. Mon coach me dit qu’il faut que je sois sûr de mon choix car si je veux revenir avec la Belgique, ça ne se fera pas en un claquement de doigts et c’est le cas: là-bas, c’est comme une grande famille. L’ambiance donne envie."

Mais pour cela, il faudrait déjà pouvoir s’affilier à un club mauricien. Et là, c’est loin d’être gagné pour celui qui est coaché par Vincent Delcros. " Sur Instagram, je me suis abonné à des athlètes du pays, j’ai discuté avec eux, et notamment Jeremie Lararaudeuse, qui vient de participer aux championnats du monde à Eugene, afin de pouvoir décrocher des contacts avec la ligue. Nous avons envoyé un mail au président de la fédération dans le courant du mois de mai, mais nous n’avons pas encore eu de réponse, souffle, le regard dépité, Audric Riga.On va essayer de pousser un maximum afin d’avoir des nouvelles et qu’ils puissent nous suivre. Ce serait vraiment dommage que cela ne se fasse pas."

Découragé par les minima belges

Et la Belgique dans tout ça? Si Audric Riga fait sans doute partie des meilleurs sauteurs du pays à son âge, il n’a pour autant encore jamais été suivi par les instances belges. " Les minima sont bien trop hauts. Par exemple, afin de participer aux championnats du monde des moins de vingt ans, on demande de passer une barre à 2m15. À titre de comparaison, il faut franchir 2m12 pour participer aux championnats d’Afrique toutes catégories, détaille l’athlète de 19 ans.Je pense vraiment que la fédération belge met les minima bien trop haut. Je ne sais pas s’ils n’ont pas envie d’investir et d’envoyer des jeunes sur les compétitions internationales, mais cela bloque des athlètes, cela en devient même décourageant."

De quoi pousser plusieurs grands talents, comme cette série l’a prouvé, à aller voir si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs. Et tant pis pour le pays où ils ont passé le plus clair de leur vie. " Quand j’étais petit, oui, je voulais représenter la Belgique, c’est normal. Mais je me dis que je n’y aurais sans doute jamais ma chance. Et ce n’est pas un regret de ne pas représenter ce pays, mais bien l’île Maurice. Quoi qu’il arrive, je serai toujours dans le clan mauricien et non dans le camp belge", conclut, plein de détermination, Audric Riga. Comme quoi, le baptême n’est pas un acte si anodin que cela!