Mondiaux de police: le Hutois Kevin Kavi décroche l'or sur 1.500m

Il en rêvait depuis quatre mois. Hier, sur la piste d’athlétisme de Rotterdam, aux Pays-Bas, Kevin Kavi a éclaboussé les Mondiaux de police de son talent. Figurant parmi les outsiders sur 1.500m, le Hutois de 26 ans a réalisé la course parfaite pour signer la plus belle performance de sa carrière. Non sans une certaine émotion. "Si on m’avait ça, il y a quelques mois, je ne l’aurais jamais cru. Je reviens de très loin après plusieurs problèmes physiques et personnels. C’est juste incroyable ce qu’il m’arrive, explique-t-il.