Le Hutois Redwane Berrada, nouveau roi du grappling

La semaine dernière, le sportif de 31 ans a remporté le championnat national…d’Espagne. Une compétition internationale qui ressemblait les meilleures de la discipline. Ceinture bleue, le Hutois a combattu en moins de 70kg chez les semi-pros.

Qualifié directement pour les quarts de finale, il a facilement disposé de l’Italien Alessandro Schlavio, avant de battre en demi-finale le Marocain Illiass Boualch et puis le Roumain Alexandru Pauna en finale. " Grâce à ces victoires, je vais devenir pro. Cela va considérablement changer ma vie, glisse l’intéressé.Je vais gagner de l’argent et m’entraîner encore plus."

Il combat…avec une plaque dans le bras

Véritable force de la nature, Redwane Berrada n’est toujours pas totalement rétabli de sa grave blessure encourue durant un combat de MMA survenu lors du championnat de Belgique, en août 2021."Heureusement, quand je combats, je ne ressens plus aucune douleur. Mais, depuis un an, j’ai une plaque dans le bras, cela n’est pas dérangeant. J’espère pouvoir à nouveau recommencer le MMA début 2023", dit-il. Une discipline dans laquelle il aspire également à devenir pro."Je sais que j’en suis capable. Que ce soit le grappling ou le MMA, ces deux sports sont compatibles et, avant ma blessure, je n’étais pas très loin."

Redwane Berrada, qui vient de remporter son septième tournoi international de grappling, ne cesse de monter en puissance. Et dire qu’il n’a débuté le sport de combat il y a six ans.