Hannut privé de Martin de Liamchine

Évidemment, tout le monde espère une autre dynamique pour cette toute nouvelle saison au sein de l’élite provinciale. Un championnat que les Hannutois vont de nouveau aborder avec les joueurs du cru car aucune arrivée extérieure ni aucun départ n’ont été à enregistrer. Michel Bisschop retrouvait donc, ce jeudi, son groupe de l’an dernier avec l’arrivée d’éléments de l’ancienne P2 pour compléter le noyau.

Car, oui, Hannut a déjà repris le chemin des entraînements. Et pour cause, puisque les Verts seront déjà sur le terrain samedi pour un match de coupe AWBB. Une nouvelle organisation incompréhensible de la part d’une fédération qui n’en est pas à son coup d’essai. Mais, de là à faire jouer des sportifs amateurs dès le 30 juillet, c’est une première! Maintenant, on sait aussi qu’il ne sert à rien de polémiquer, les choses sont ainsi et les calendriers définis. Dans une poule très relevée, les Hannutois débuteront donc samedi chez la R2 d’Arlon, un chouette petit déplacement sur lequel nous reviendrons dans notre édition de samedi.

Car, pour l’heure, c’est le premier entraînement du groupe qui est important. Une reprise ne se faisant pas au complet car, en plus de Goffin toujours en vacances pour quelques jours, Martin de Liamchine manquait aussi à l’appel. " Il est parti travailler en France dans une chaîne hôtelière pour minimum trois mois. On ne sait pas encore s’il reviendra après mais, jusqu’en octobre, il sera là-bas", nous confiait sa famille.

Une petite tuile non prévue et avec laquelle le coach Bisschop devra composer. " On va effectivement tenter de trouver une autre solution en interne, nous confiait un coach qui a déjà plusieurs pistes.On a d’abord transféré Hugo Fauchet de La Villersoise. Il doit retrouver sa forme mais il pourrait rendre des services car je crois en lui. On pourrait aussi faire monter un joueur de P3 ou encore permettre à un jeune de franchir une étape plus rapidement que prévu. Nous allons voir tout cela dans les prochains jours. "

Par contre, Simon Lambert était bien de la partie, lui qui s’est marié la semaine dernière. Un premier entraînement basique de reprise fait de conditionnement physique, de shoots et de reprise de contact.