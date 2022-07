Une nouvelle ère à Fraiture Sports

Avec un groupe tout neuf, où seuls quelques éléments du passé figurent encore, inutile de penser directement à un quelconque tour final ou autre; seul le maintien va compter. " On veut d’abord se sauver. Puis, une fois que c’est acquis, on pourra alors penser éventuellement à la colonne de gauche,souligne l’ancien médian de Burdinne.Nous avons un groupe de qualité mais quand on voit le niveau de la série, on doit d’abord penser à notre propre sécurité."

Avec un tel chamboulement au cœur même du club, inutile de dire que tout n’est pas encore mis en place. La préparation s’annonce d’ailleurs décisive en vue du premier match de championnat. " C’est vrai. Par exemple, nous n’avons pas encore décidé qui sera le capitaine en vue de la saison prochaine, sourit Quentin Colson.On est en symbiose avec Sébastien. Je lui donne mon avis, il prend le temps d’y réfléchir et c’est lui qui aura le dernier mot. On s’inspire de ce qu’il se passe du côté de Huy B."

Même s’il a fallu du temps pour qu’il se dessine définitivement, le noyau de Fraiture Sports semble bien équilibré. Entre la jeunesse des uns et l’expérience des autres, chaque joueur a déjà eu l’occasion de jouer une cinquantaine de matchs au minimum en troisième provinciale. Suffisant pour les Condrusiens afin de devenir la surprise de la saison? N’en soyez pas étonnés si cela se produit.