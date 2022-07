«Un président incroyable»

Bien qu’absent, Yves Laermans, le président, a été mis à l’honneur par le duo d’entraîneurs. Le nouveau T1 tenait à le souligner. « Je tiens encore à remercier Fabrice Pavone pour la confiance. Mais notre président, lui, est encore plus incroyable. Il nous fait une confiance totale, tout se fait en relation avec lui et il nous laisse notre chance. Pour une première expérience comme coach, je me rends bien compte de la chance que j’ai. » R.H.