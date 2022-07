Sarah Bovy : « Les 24h de Spa? La base de ma passion »

Dans notre arrondissement, les passionnés suivront tout particulièrement les résultats de la Ferrari 488 GT3 du Team Iron Dames. Et pour cause: sur cette voiture inscrite en Gold Cup, on retrouve notamment Sarah Bovy. Avec Rahel Frey, Michelle Gatting et Doriane Pin, la Nandrinoise compose la première équipe 100% féminine depuis 1997 à participer à l’épreuve spadoise. Avec quelles ambitions? Nous lui avons posé la question.

Sarah Bovy, quel est votre objectif ce week-end?

Viser un podium dans notre catégorie. Je pense qu’on a le rythme pour le faire. Cette saison, on a déjà atteint cet objectif au Castellet en terminant 2e. Cela dit, il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans une course de 24h: la météo, le trafic, la mécanique… Il faut savoir rester humble en l’abordant. C’est l’un des plus gros défis de la saison. Nous arrivons toutefois en confiance après notre dernier week-end de course, à Monza (NDLR: une pole et une deuxième place en AM, dans le cadre du championnat du monde d’endurance).

Contrairement à d’autres éditions des 24h de Spa, vous arrivez aussi dans un contexte idéal.

Dans une équipe et avec une voiture que je connais très bien. Cela change et cela enlève une partie de stress. J’arrive dans le rythme et bien reposée. La première partie de saison a été très chargée pour notre équipage. Entre le WEC, l’ELMS et le GT World Challenge Europe, il y a du boulot et beaucoup de déplacements. Heureusement, nous venons de passer un week-end à la maison la semaine pour recharger les batteries. Je suis donc prête à vivre à fond les 24h de Spa. Il faut dire que la motivation est encore plus forte pour moi ici: je reçois énormément de soutien et de messages d’encouragement.

Rouler devant son public a donc une saveur particulière...

Clairement! Et puis, cette course est à la base de ma passion pour le sport automobile. C’est l’une des premières grandes épreuves d’endurance que j’ai vues. Je devais avoir 14 ans. Je me souviens aussi l’avoir suivie en dormant sous tente dans le Raidillon. Les 24h de Spa sont donc ancrées comme jamais chez moi.