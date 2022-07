Après un long moment sans tâter le ballon, Antoine Larondelle reprend du côté des Fraiturois, plus motivé que jamais. Le numéro 10 du club privilégie avant tout le maintien, même s’il voit en ce groupe le potentiel nécessaire pour un exploit. « Après six mois sans jouer, je veux avant tout reprendre du plaisir sur le terrain et avoir le temps qu’il faut. Je pense qu’on peut aller chercher un truc sympa avec Fraiture Sports. Le coach ne bluffe pas en parlant du maintien, le club est en reconstruction. Maintenant, nous pouvons être la belle surprise de la série, et pourquoi ne pas envisager une tranche sur un malentendu ? Personnellement, j’espère réaliser une quinzaine d’assists car je ne suis pas un finisseur (rires). » R.H.