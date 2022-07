Le Hutois Kevin Kavi participe aux Mondiaux de police : "Une médaille pour les collègues"

Avec un record personnel de 4min01, le vainqueur de la Huy Night Run sur 5 km en 2019, se montre ambitieux."Je vise une médaille, ce qui serait incroyable. Au vu du plateau, je pense que c’est jouable. Il y a deux gars qui ont un meilleur temps que moi."

Autant dire que l’athlète affilié au White Star, à Bruxelles, peut atteindre son objectif. "Pourtant, ma discipline de prédilection, c’est le cross court, dit-il. Les deux derniers 1.500m que j’ai réalisés en compétition ont été moyens. J’ai couru avec la fatigue donc ça ne m’inquiète pas. Les entraînements se passent très bien et je suis en confiance."

Une confiance qu’il puise également auprès de ses collègues."Certains viendront me voir aux Pays-Bas. Depuis plusieurs mois, ils m’encouragent et j’ai même reçu les encouragements du chef de corps, souligne Kevin Kavi...qui a eu recours à vente de chocolats pour financer sa participation. Malheureusement,tout est pris en charge par l’athlète. Heureusement, je ne dors pas sur place mais le coût est tout de même élevé. Je suis parvenu à trouver des sponsors et j’ai réalisé une vente de chocolats pour m’aider. C’est aussi pour cette raison que j’ai envie de remercier tous les collègues qui m’ont aidé. Cette médaille, ce sera aussi pour eux."

Nul doute que les collègues de Kevin Kavi le pousseront jusqu’au podium.