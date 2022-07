Espagnet, une question de mois

Si l’on évoque ces Mondiaux et une éventuelle sélection pour l’élève d’Alexandre Macors, c’est qu’il a acquis, il y a maintenant deux ans et demi, la nationalité luxembourgeoise, dont la fédération fixait ses minima sur ceux de l’IAAF. La fédération internationale le considère d’ailleurs comme luxembourgeois (il était belge jusqu’au 26 juin) et pourra représenter nos voisins dès le 25 mai 2023. " Je me suis renseigné, mais pour pouvoir être sélectionnable, il fallait que mon papa habite au Luxembourg depuis minimum trois ans. Et ça ne fait que deux années, précise-t-il.On va dire qu’à un an près, j’aurais pu aller à Cali."

Des mots qui témoignent de la détermination de l’athlète de 18 ans de représenter nos voisins sur la scène internationale. C’est d’ailleurs lui qui a fait le premier pas alors que le Covid frappait l’ensemble de la planète. " C’est clairement moi qui ai pris contact avec la fédération luxembourgeoise, confirme Mathis Espagnet.À l’époque, je ne pouvais pas courir en Belgique alors que j’en ai eu la possibilité là-bas. Vu que je suis allé courir les championnats nationaux luxembourgeois en 2021, quelqu’un m’a repéré et je suis entré dans le club de Schifflange. Je dois bien avouer qu’à ce moment-là, je m’étais rendu à cette course juste pour le plaisir, afin d’avoir une compétition. Et les contacts ont été noués. On échange et ils suivent mes performances."

Plus d’opportunités au Luxembourg

D’ailleurs, Mathis Espagnet est devenu champion du Grand-Duché il y a quelques semaines. Et ce, alors qu’il n’est pas forcément passé sous les radars de la fédération belge. " Je suis considéré comme un jeune talent, je suis donc quand même un peu suivi de leur côté. Mais disons simplement que les liens se sont mieux tissés du côté luxembourgeois, opine celui qui est également entré, il y a peu, dans la galaxie Trakks.Les minima sont bien plus accessibles au Luxembourg. Et c’est évidemment un gros point positif car cela peut offrir pas mal d’expérience de participer à des grands championnats. Il y a bien plus d’opportunités alors qu’en Belgique, le niveau est très haut et il est plus compliqué d’y accéder pour les jeunes."

Un choix quasi définitif

De quoi, évidemment, le pousser vers la patrie des frères Schleck. " Je dois bien avouer que ma décision est presque prise, même si j’ai encore quelques mois pour y réfléchir. Si la fédération belge entre dans la danse, on verra bien ce qu’ils me proposent. Car je suis quand même né en Belgique et je me sens plus belge que luxembourgeois, insiste Mathis Espagnet.Mais les discussions sont tout de même bien avancées avec le Luxembourg. On va dire que j’ai neuf orteils de leur côté. Porter le maillot d’un pays, j’imagine que ça doit être quelque chose, un grand moment même si je ne l’ai pas encore vécu. Symboliquement, ça aurait été mieux avec la Belgique, mais ce n’est pas grave du tout si c’est avec le Luxembourg."

Serein, calme et posé, Mathis Espagnet préfère ne pas polémiquer et ainsi se concentrer sur la suite de sa carrière, lui dont la décision est pratiquement arrêtée. " J’essaye simplement de faire les performances que je peux faire et je verrai bien ce qu’on me proposera des deux côtés. C’est vrai que j’ai aussi eu une discussion avec la LBFA il y a de cela quelques mois et on me demandait de rester. Mais bon, mon choix est quasiment fait", conclut-il, maillot de son club luxembourgeois dans son sac, posé à ses pieds. Comme quoi, le Luxembourg n’est jamais bien loin du cœur de Mathis Espagnet.