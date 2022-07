"J’ai été formé à Virton chez les jeunes avant de partir une saison à Durbuy pour revenir en équipe espoir à Virton la saison dernière. Je suis un élément offensif et après quelques journées en test ici à Hamoir, j’ai rapidement accepté de signer mon transfert", raconte ce jeune camerounais.

Il faut savoir que si Crespo n’a pas joué en équipe première, il suivait régulièrement avec la D2. À Hamoir, il ne débarque donc pas en terre inconnue et témoigne:"Ma position préférée est de jouer en numéro 9 mais ma pointe de vitesse fait que je me sens aussi bien à l’aise sur les flancs que ce soit à gauche ou à droite, places auxquelles d’ailleurs j’ai été le plus souvent utilisé auparavant. J’avais joué contre Hamoir avec Durbuy et j’avais d’ailleurs inscrit un but."

En tous les cas, il semble que son intégration au sein du noyau est déjà bien acquise à entendre les boutades lancées par ses coéquipiers lors des derniers entraînements. Il ne lui reste plus maintenant qu’à se rapprocher de Hamoir au niveau de son domicile vu qu’il réside dans les environs de Libramont.

"Je dois encore voir le président pour avoir un travail et trouver un appartement dans la région, explique l’intéressé. Je pourrais aussi envisager de continuer mes études. Mais, je ne perds pas l’ambition de devenir joueur professionnel. J’avais d’autres propositions mais le projet présenté par le coach était très convaincant."

Raheem Sterling comme modèle

Et quand on lui parle de ses défauts et qualités, Charly n’hésite pas à parler de son modèle:"Mon modèle est Sterling qui joue à Manchester City. Par ma corpulence et ma pointe de vitesse, il me correspond bien. Je crois que je suis donc assez véloce avec un bon sens du but. J’aime avant tout jouer collectif. Si inscrire des buts reste important, ce n’est pas mon but premier. Délivrer un assist procure parfois autant de plaisir. Un défaut? Je déteste perdre."

Et il n’est certainement pas le seul à Hamoir. Les Lahaque, Doneux, Tietcheu et autres Masset en ont encore montré la preuve lors du dernier entraînement.