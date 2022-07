A 26 ans, Anthony Monin a déjà joué dans 7 pays différents : "Je veux me poser"

À 26 ans, Anthony Monin a déjà pas mal roulé sa bosse, lui qui a évolué dans 7 pays différents (France, Ecosse, Angleterre, Belgique, Portugal, Suisse et Kosovo). "Au Kosovo, avec le K.F. Llapi, on a remporté la coupe et j’ai eu la chance de jouer des matchs de qualification pour l’Europa League, dit-il.Cela reste mon meilleur souvenir. Maintenant, j’ai envie de me poser. "