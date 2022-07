Waremme au sommet de la natation belge chez les jeunes à Genk

Une incroyable performance qui prouve que les méthodes utilisées par le club wawa sont les bonnes puisqu’elles ont permis à Laurien Delsaer, Juliette Antonian, Elena Wegria, Erynn et Maëlle Gillet, Alexandre Glodkiewicz, Per Jaenen, Alexandre Dubrunquez et les multiples relais de ramener une ou plusieurs médailles durant l’ensemble de la compétition. " C’est extraordinaire pour nous, exulte d’ailleurs la coach wawa.Nous espérions évidemment de tels résultats même si beaucoup de facteurs sont indépendants à nos performances."

Au moment de pointer les différentes raisons qui expliquent la réussite du club, Ann Bonvoisin décrit la rigueur du travail qui semble porter ses fruits. " Quand on vient à Waremme, on sait que ce n’est pas pour être en garderie mais pour bosser. Que ce soit le physique ou la diététique, tout est mis au point pour que ça fonctionne. Ce que je peux espérer dans le futur? Qu’on continue dans le même sens(rires).La voie est tracée, à nous de la poursuivre. "

Six médailles pour Crisnée

À bien plus petite échelle, le club de natation situé à Crisnée peut se montrer, lui aussi, satisfait. Avec six médailles, dont quatre pour la jeune Clémence Bajot, le club entraîné par Els Gitsels se montrait très satisfait. " C’est un bilan positif,souligne l’entraîneuse.L’équipe s’est bien comportée et nos deux garçons ont pu disputer des relais. Nous voulons former des futurs nageurs et non pas des futures stars. On voit que nos meilleurs résultats se situent dans des épreuves qui nécessitent beaucoup de travail, à savoir le 400 mètres. On espère que cela continue comme ça. "

Avec trente médaillé(e)s chez les jeunes, les deux clubs hesbignons démontrent que la natation a un avenir alléchant dans notre arrondissement. Avec les futures stars du sport dedans? On peut se mettre à rêver.