Un numéro 3 bien présent

Les mois passent mais le souvenir de Luis Heine reste à Huccorgne. Plus que la profonde tristesse liée à la disparition du défenseur, c’est une véritable vague de sérénité et de force qui semble irradier les Jaune et Noir en mémoire du jeune homme. Clin d’œil de l’histoire, Killian Drouvin, nouveau transfert, avait longtemps côtoyé le fils d’Éric Heine en jeunes du côté de Hannut et du RFC Liège. Nul doute que, cette saison encore, les Huccorgnois se battront pour un numéro 3 toujours présent. A.D.