Série : La fuite de nos talent - Nathan Geada Da Silva, pou ses ancêtres (2/6)

Né au Portugal, d’un père brésilien et d’une mère vénézuélienne, l’athlète du WACO a pourtant passé la plus grande partie de sa vie dans nos contrées, lui qui est arrivé en Belgique durant son enfance. " Au fond, je sais que je suis portugais. Mais c’est comme si j’étais belge aussi , rigole Nathan Geada Da Silva. Le Portugal, c’est mon pays d’origine, mais la Belgique prend de plus en plus le dessus. Maintenant, je pense en français et non plus en portugais. "

Et en plus de sa multiculturalité, celui qui a toujours rêvé de faire du steeple a amené à Waremme une bonne dose de talent. Plusieurs fois champion francophone et aux avant-postes sur les Nationaux, c’est pourtant bien le Portugal qui le remarque en premier. Alors qu’il réalise un chrono de 6:11 sur 2000 mètres steeple au mois de mai, sa performance est scrutée à des centaines de kilomètres d’ici. " Directement, la fédération portugaise a pris contact avec nous. Ils nous ont demandé de leur amener un suivi de mes chronos , explique Nathan Geada Da Silva. J’étais vraiment surpris qu’ils me contactent, mais dans le bon sens du terme. J’avais déjà une petite idée de la manière dont cela se passait avec Ruben (NDLR: Querinjean, dont vous avez pu lire l’histoire ce lundi) et je savais que le Luxembourg était proche de ses athlètes. J’étais heureux de voir que la fédération portugaise était comme cela également."

Un temps de retard pour la fédération belge

Plus les semaines passent et plus les chronos descendent. Si bien que l’élève de Thomas Vandormael réalise les minima portugais pour l’Euro U18 le 28 mai avant d’améliorer sa performance le 18 juin et de rentrer dans les clous pour une sélection belge… lors des championnats du Portugal. Mais le mal était fait pour notre pays, Nathan Geada Da Silva avait pris sa décision. " La fédération belge m’a contacté à peine une semaine avant de partir pour Jérusalem , confie-t-il. Mais c’était bien trop tard, la fédération portugaise avait déjà pris tout en charge: l’équipement, les billets d’avion. Et les instances belges m’ont demandé de faire un choix directement, j’étais au pied du mur. Mais je ne pouvais pas changer d’avis, le Portugal avait déjà tout payé, cela n’aurait pas été correct. Je n’allais pas changer d’avis au dernier moment comme cela et leur manquer de respect. "

Ainsi, c’est donc le pays de ses ancêtres que celui qui a terminé douzième de l’Euro représente. Provisoirement en tout cas. " Courir sous les couleurs du Portugal, ce n’est absolument pas un regret. Dans les deux cas, je me sens bien avec ce que je représente. D’un côté, il y a le moi de maintenant, belge, et de l’autre, mes ancêtres et moi. La Belgique, c’est mon pays d’adoption, c’est vrai. Mais une fédération a plus pris soin de moi, a été plus rapide, on va dire , témoigne Nathan Geada Da Silva, dont le choix n’est pourtant pas arrêté. La fédération belge nous a proposé de nous rencontrer prochainement. On attend des nouvelles. En tout cas, si je suis invité, j’irai, je ne peux pas refuser. Cela me semble logique d’aller voir ce qu’ils me proposen t car je n’ai rien contre eux. Chaque fédération opère comme elle veut ou comme elle peut et je ne suis personne pour juger le travail de la fédération belge. Mais le Portugal a mieux réagi, c’est comme ça. "

Et les athlètes le savent mieux que quiconque, surtout en sprint, le temps de réaction revêt une importance capitale…