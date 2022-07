Capable de surprendre certaines belles équipes, le club héronnais cherche surtout à se stabiliser en P2. Et, a priori, la dynamique ne devrait pas véritablement changer cette saison même si le noyau a, lui, été quelque peu modifié avec pas moins de douze arrivées. " On a perdu quelques joueurs mais on a tenté de se renforcer offensivement. Il faudra que la sauce prenne même si la qualité est bien présente dans le groupe " rassure Éric Heine.

Des aptitudes qui viendront, et c’est nouveau sur les hauteurs de Marneffe, de la relative jeunesse de l’équipe. Alors, un tournant dans l’histoire de Huccorgne pourtant habitué à miser sur l’expérience? " On essaye de faire étape par étape, mais, à un moment donné, nous étions obligés d’un peu rajeunir le vestiaire , sourit le mentor huccorgnois. Malgré tout, j’aurais aimé trouver un joueur d’expérience capable d’évoluer sur un flanc notamment. "

Et si le coach ne pourra pas compter sur pléthore d’ailiers, il devrait en revanche voir ses offensifs marquer des buts, du moins plus que l’an passé. " Devant, nous avions un problème pour trouver le chemin de filets. Je compte notamment sur Dhaeze pour nous aider à gagner ces matchs serrés qu’on avait tendance à perdre par le plus petit des écarts la saison dernière. "

Des victoires qui doivent permettre à Larock et consorts d’engranger des points et se rassurer au plus vite. " L’objectif sera de ne jamais être concerné par le maintien puis, si ça prend mieux, on verra " conclut l’entraîneur. Si les visages ont changé, la course à la stabilité semble toujours sur les rails à Huccorgne.