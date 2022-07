Football: Shelton Guillaume a trouvé son nouveau club

Et ce, après avoir livré une dernière belle saison sous les couleurs de Solières, où il ne se voyait pourtant pas prolonger son bail. " J’avais l’impression que je n’étais pas jugé à ma juste valeur. J’étais décisif lors de certains matchs, je termine meilleur buteur de l’équipe tout en distribuant neuf assists, mais je devais continuellement prouver, explique le joueur de 24 ans.En plus, c’était une saison très difficile psychologiquement et moralement. On attendait trop de moi en début de saison alors que celle-ci n’avait pas encore commencé. J’ai été trop vite jugé comme une personne ingérable et Jean-Marc Fortin, qui m’avait fait venir, ne m’a pas soutenu dans ce moment de flottement. Ensuite, en octobre, je me suis remis de ma blessure et j’ai commencé à gagner de la confiance. "

Et alors qu’il n’avait pas forcément affiché ses envies d’ailleurs, le départ de José Lardot a redistribué les cartes. " J’avais eu un rendez-vous avec Monsieur Lardot, qui m’avait confirmé qu’il allait s’occuper de tout, poursuit Shelton Guillaume.Mais quand j’ai appris qu’il allait quitter le club, j’ai choisi de partir car je ne voulais pas revivre une année supplémentaire avec Monsieur Fortin suite aux problèmes rencontrés avec lui. J’ai eu beaucoup de soucis financiers et des retards de payement pour mes loyers vu que j’étais toujours payé en retard. D’autant plus que j’ai appris que certains joueurs voulaient partir et que le club avait pris la décision de ne laisser partir personne. J’ai été choqué car cela devenait une prise d’otage. Heureusement que je m’étais désaffilié au bon moment. Malgré tout, je ne souhaite que du bonheur et beaucoup de chance au club pour la nouvelle saison."

Cinq superbes années en Belgique

Solières, en deux passages, Verlaine et même le RWDM, Shelton Guillaume aura marqué la Belgique de son empreinte lors des cinq saisons passées dans notre pays. " Je ne remercierai jamais assez les personnes qui m’ont aidé à essayer d’atteindre les rêves. Maintenant, c’est à moi de faire le travail sur le terrain et de prouver que j’ai ma place à l’échelon supérieur. Beauvais est un club professionnel, avec des belles installations et un super public. Mon objectif est d’atteindre la Nationale 1." Bonne route Shelton!