Boone déjoue les pronostics à Marchin

Annoncé comme le grand favori de l’épreuve et de la D4, Étienne Monfort (Skoda Fabia Rally2) s’est fait surprendre par un certain Kurt Boone (Mitsubishi Lancer EVO X R4). Ce dernier, engagé de dernière minute, a signé les quatre meilleurs temps pour s’imposer avec dix secondes d’avance sur le Hutois. Quelque peu déçu d’avoir terminé sur la deuxième place du podium, Étienne Monfort confiait avoir manqué de vitesse de pointe durant toute la spéciale. Derrière, Johan Van den Dries (Peugeot 208 Rally4) a fait parler sa régularité pour monter sur la dernière marche du podium. À l’arrivée, l’Oheytois devance Patrick Thiry (Peugeot 306) et Jimmy Grommen (Opel Adam R2). Quant au régional de l’étape, Jérémy Richy (Renault Clio), il termine ux portes du Top 5 pour moins de quatre secondes.

D1-2-3: une première victoire pour Mathieu

Dans la catégorie des voitures chaussées de pneus conventionnels (D1-2-3), Bruno Mathieu (Citroën DS3 R3 MAX) a clairement dominé les débats. À l’instar de Kurt Boone, il a réalisé tous les scratches pour décrocher sa toute première victoire. "Je ne m’y attendais pas du tout , lance l’Andennais. J’ai eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de la voiture depuis la saison passée, mais tout semble s’être aligné ce week-end. Je ne me suis jamais senti aussi bien au volant et je me suis vraiment bien amusé, tout comme ma compagne et copilote."

L’écart sur ses plus proches poursuivants s’est révélé conséquent à l’arrivée: 41 secondes d’avance sur Frédéric Jamoulle (DS3 R3T) et plus d’une minute sur Éric Nandrin (Renault Clio RS). Frédéric Huysmans (Peugeot 206 RC) et Jean-Christophe Pintiaux (Opel Astra), eux, ont respectivement pris la quatrième et cinquième place.

La mention spéciale du jour est à mettre à l’actif de Maximilien Hauteclair (Peugeot 106). En effet, pour son tout premier rallye, le jeune Hutois s’est imposé dans la classe 2-5. Tout cela sous le regard fier de son frère et copilote, Adrien.

Enfin, en historique, Emmanuel Beckers (Ford Escort MKII) s’est montré le plus véloce de la catégorie PH. Denis Jacob (Ford Sierra Cosworth) l’a imité dans la classe SR.