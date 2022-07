Un premier quart de finale historique pour Laenen et Goset

En Flandre, le Waremmien et le Hervien ont pu compter sur un mental d’acier. Si nos compatriotes se sont d’abord inclinés logiquement en deux sets face à la paire Bello, les volleyeurs ont évolué sans le moindre complexe par la suite.

D’abord, en s’imposant face à la paire suédoise Appelgren-Herman au tie-break (20-22, 21-19, 15-11). "Après avoir perdu le premier set, on s’est très bien repris. Dès le début du match, on sentait qu’il y avait moyen de passer. On n’a pas paniqué et le ballon a bien tourné" , commente Louis Laenen.

Une fois leur premier succès sur le circuit mondial en poche, et une qualification pour les barrages de la compétition, le Waremmien et le Hervien affrontaient la paire belge Vandecaveye-Madden, l’une des trois meilleures du pays. Là aussi, ils ont eu besoin du tie-break (18-21, 21-18, 15-12) pour l’emporter et accéder aux quarts de finale pour la première fois. "Malgré l’enjeu, on a pris ce match sans la moindre pression, notre tournoi était déjà réussi , souligne Louis Laenen. Comme face aux Suédois, on se sentait très bien et on a commis beaucoup moins d’erreurs que d’habitude."

En quart de finale, la paire s’est logiquement inclinée (17-21, 16-21) face à deux Argentins, têtes de série numéro 1 et vainqueur de cette manche mondiale. "Ils étaient simplement plus forts" , reconnaît Louis Laenen.

Auteur de plusieurs belles prestations, le duo a retrouvé de la confiance et a franchi un cap. "Oui, ce tournoi sera un déclic pour la suite. Ça fait plaisir de montrer à tout le monde qu’on est capable de gagner sur le circuit mondial. D’un point de vue mental, cela nous libère. "

De très bon augure!