Ruben Querinjean, le pionnier

Une histoire qui remonte maintenant à huit mois et qui prête à sourire après coup. D’autant plus que la veille de la course, l’athlète du WACO avait été interpellé par un représentant de la fédération belge. " C’était la première fois que je rencontrais quelqu’un des instances belges. J’ai trouvé ça étonnant et il m’a juste demandé pourquoi j’avais choisi le Luxembourg ", témoigne le spécialiste du steeple.

Il était de toute façon trop tard puisqu’il y a un an, l’élève de Thomas Vandormael représentait déjà le Grand-duché lors de l’Euro sur piste de Tallinn. Le fruit d’une mûre réflexion. " Avec mon coach, on y avait déjà pensé. Quand j’ai appris que j’avais la double nationalité (NDLR: via son arrière-grand-mère paternelle), je me suis inscrit dans un club luxembourgeois en me disant que ça pourrait me servir un jour. Et quand mes chronos ont commencé à descendre, on a évidemment comparé les temps de qualification demandés par les deux fédérations. Finalement, quand j’ai dû faire un choix, il a été relativement simple. "

Un côté plus humain

Et pour cause, les instances luxembourgeoises se sont directement montrées aux petits soins avec le double champion de… Belgique de cross court. " Au début, tout a commencé par mail et on échange également pas mal par WhatsApp , détaille Ruben Querinjean. Par exemple, lors des derniers championnats du Luxembourg, j’ai heurté une haie lors du dernier tour. Le lendemain, trois personnes sont venues me demander des nouvelles, pour voir si j’allais bien. Je dirais que c’est une fédération qui est beaucoup plus proche de ses athlètes. Et puis, ils offrent également plus d’aides pour atteindre les objectifs. Par exemple, en Belgique, en courant le 1500 mètres en 3:50 en juniors, on n’est rien du tout. Au Luxembourg, il y a déjà un cadre et des personnes pour aider. Et puis, oui, il faut aussi reconnaître que les minima sont plus accessibles chez les jeunes. Maintenant, en seniors, tout se passe via des rankings donc je n’en tire plus vraiment d’avantage. "

Pas de retour en arrière

Il n’empêche, en tant que Belge pure souche, Ruben Querinjean a eu, durant un temps, un peu de mal à accepter le fait de ramener une médaille pour un autre pays que le sien. " C’est vrai car je suis né en Belgique, je suis belge, mes amis aussi. Je ne me sentais pas vraiment luxembourgeois , avoue-t-il. À Dublin, après avoir décroché la médaille de bronze, je me suis posé des questions. D’un côté, je me disais que je venais de décrocher une médaille. Mais de l’autre, je me questionnais: est-ce que c’est vraiment pour le Luxembourg que je veux faire ça? Finalement, oui, c’est ce que je veux car c’est cette fédération qui m’aide et qui mérite donc tout ça. Je n’ai aucun regret à avoir. Si je voulais changer, je serais interdit de compétition internationale pendant trois ans même s’il y a moyen de trouver des arrangements. Mais je n’ai pas forcément envie de changer non plus. "

Une énorme perte pour notre pays et notre délégation d’athlètes quand on voit les performances réalisées par Ruben Querinjean depuis maintenant presque deux ans. " Je ne sais pas si la fédération belge fait mal son travail. Mais ce que je sais, c’est que la fédération luxembourgeoise fait parfaitement bien le sien. Alors, oui, il est difficile de voir un talent à l’avance, mais si on est au contact, on doit pouvoir déceler le potentiel. " Et ce sont nos voisins qui peuvent se féliciter d’avoir pu récupérer une telle pépite.