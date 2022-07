Alessio Sternon, douzième renfort de Stockay

Back droit chez les germanophones la saison dernière, le joueur de 20 ans peut évoluer partout. "J’ai même déjà joué en 9 , se souvient l’intéressé. En U17 et U18, j’avais marqué 35 et 33 buts."

Présent chez les Stockalis depuis la reprise des entraînements, le Liégeois se dit agréablement surpris par l’environnement. " On sent vraiment que le club veut se professionnaliser. Ici, on s’entraîne six fois semaine et tout le staff est aux petits soins pour les joueurs. J’ai très vite adhéré au projet parce que j’arrive dans une équipe où je connais pas mal de joueurs , dit-il. Moussa Diallo, l’ancien joueur d’Eupen, m’a d’ailleurs tout de suite chambré (sourire)."

Polyvalent, l’ancien joueur de Visé espère faire son trou. "Je suis encore jeune et je n’ai pas fait une croix sur une éventuelle carrière professionnelle. Le championnat de D2 ACFF peut me convenir mais j’ai encore tout à prouver. Je veux enfin lancer ma carrière et cela passera évidemment par une très belle saison avec Stockay , précise Alession Sternon. J’ai faim et j’ai envie de remonter de division le plus vite possible. Stockay peut être un vrai tremplin pour moi.C’est d’ailleurs pour ça que je ne baisserai jamais les bras."

En voilà un qui sait parler aux supporters.Reste à allier les actes à la parole. Cela commencera peut-être le week-end prochain… face aux U21 d’Eupen.