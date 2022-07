Volley: 4 Waremmiens participent au Festival olympique de la jeunesse dès ce lundi 25 juillet 2022

Alors que la saison de volley ne débutera qu’en octobre prochain, plusieurs membres de Waremme Volley vont vivre une expérience unique. Dès ce lundi, Tijl Van Looveren, Robbe Van Loon, Jippe Schroeven et Pierre Perin, participent au Festival olympique de la jeunesse à Banská Bystrica, en Slovaquie. "On est tous très impatients de débuter la compétition car on est conscient qu’on a la chance de vivre un tel événement", explique Pierre Perin.