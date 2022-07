Football - Coupe de Belgique : Tout en maîtrise, Huy B écarte Chastre

Comme son adversaire, le défunt champion de P3A était privé de plusieurs éléments et alignait, comme toujours une équipe très jeune dont la moyenne d’âge était à peine de 22 ans et demi.

Avec une chaleur étouffante (NDLR: le thermomètre dépassait allégrement les trente degrés), les locaux connaissent quelques difficultés à se mettre en route. Et il faut d’ailleurs un Bahar attentif sur une tête d’Iserantant. Après un quart d’heure de réglages, Huy B parvient enfin à combiner, mais Houmard ne trouve pas le cadre alors que Dubus force Faidherbe au plongeon. Après quelques minutes de flottement et de réorganisation suite à la sortie de Rob, remplacé par Brems, les Tricolores reprennent leur marche en avant, sans toutefois faire trembler les filets avant la pause.

Un quart d’heure de repos qui booste encore plus les protégés du président Coulée, en l’honneur de qui une minute de silence a été respectée avant la rencontre. Si Kinet est trop court sur un centre de Wouters et que sa frappe file hors cadre alors que Renard trouve les poings du portier brabançon, le duo Dubus-Brems va exploiter une erreur de la défense visiteuse peu avant l’heure de jeu. Brumagne manque sa passe au cœur de sa ligne défensive, Dubus récupère, va dribbler Faidherbe avant de servir Brems, qui place calmement (1-0).

Le plus dur est fait pour Huy B qui va ensuite faire tourner son noyau et faire parler sa fraîcheur physique dans la dernière demi-heure. Il faudra tout de même attendre la toute fin de match pour voir les jeunes Olaerts et Kinet faire le break (2-0 et 3-0). Les Hutois se qualifient donc pour le premier tour de cette Coupe de Belgique et iront défier Couvin, formation de D3 ACFF, dimanche prochain. Un fameux morceau!

Arbitres : Jérôme Baeke, assisté d’Olivier Dethine et Raphaël Torreborre.

Carte jaune : Franssen.

Buts : Brems (1-0, 57e), Olaerts (2-0, 90e), Kinet (3-0, 90e+1).

HUY B : Bahar, Hoyoux, Roba, Rob (29eBrems), Loiseau, Wouters, Houmard, Smits (46eHuysmans), Renard (69eGorissen), Szecel (46eKinet), Dubus (69eOlaerts).

CHASTRE : Faidherbe, Brymagne, Boudlal, Franssen, Locht, Mouton, Iserantant, Simon, Vrins, Lagneau (58ePiras puis 76eRiani), Niango.