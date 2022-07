Cian Uijtdebroeks a fait vibrer ses supporters au Tour de Wallonie

Samedi, sur le podium de présentation des coureurs, Cian Uijtdebroeks avait été un des coureurs les plus applaudis. Au même titre que les nombreuses stars internationales présentes dans le peloton de ce Tour de Wallonie. Le jeune coureur a de plus en plus de supporters et il se réjouissait de pouvoir enfin rouler en Wallonie (NDLR: il s'agissait de sa première compétition en Belgique, à l'exception des championnats nationaux). " Jusqu'à présent, j'ai toujours roulé assez loin de notre pays, c'est donc chouette d'avoir ce Tour de Wallonie à mon programme" , expliquait-il au départ.