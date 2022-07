Un Jehay B jeune mais ambitieux

Alors qu’en sera-t-il pour la saison qui va débuter? " Nous n’avons, pour ainsi dire, pas fait de transferts. Nous allons faire monter des jeunes car nous voulons faire évoluer cette génération formée au club , insiste Johan Lambert. Qu’ils soient en U19 ou en U21, s’ils viennent en P4, c’est aussi dans l’espoir de les voir, un jour, monter en P2. Nous sommes un escalier! Nous avons beaucoup de garçons nés en 2004 ou même en 2005. Nous espérons que cela va payer mais nous savons que ce ne sera pas un championnat facile. On vise clairement la colonne de gauche et même mieux en fonction de notre progression."

Avec un noyau qui pourrait encore légèrement évoluer, l’équipe B de Jehay va se coltiner des adversaires qui se sont souvent bien renforcés durant les dernières semaines. " On va devoir prouver contre des équipes qui ont beaucoup transféré alors que nous sommes restés quasi muets dans ce domaine , constate encore le T2. C’était un gros challenge pour nous deux de reprendre une P4 alors qu’on s’était jusque-là toujours occupé de jeunes que ce soit à Faimes ou à Wanze/Bas-Oha . Nous aimerions dans un futur proche faire monter une P4 en P3. Si on est ici à Jehay , c’est justement parce que ce sont des jeunes qui composent l’équipe. Un duo à la tête d’une P4, ça peut faire sourire mais je crois que Séba et moi sommes très complémentaires. Lui avec son côté plus rigoureux et moi avec une approche plus psychologique des garçons."