Roba: «Nous n’avons pas peur»

En l’absence de certains cadres de l’équipe, Victor Roba sera l’un des leaders du groupe et le patron de la défense hutoise. Joggeur durant l’été, l’arrière central est rentré en parfaite condition pour la préparation et est directement affûté en vue des premières échéances. " Cette rencontre va être un bon test pour nous. Nous allons pouvoir voir où nous en sommes au niveau de notre état de forme.Personnellement, je n’ai pas peur et l’équipe non plus.On ressort d’une victoire 15-1 contre Othée, donc, sans manquer de respect à ces derniers, Chastre sera un premier gros test pour nous. "