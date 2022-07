Lucania, un modèle à suivre

Du haut de ses 22 ans, Lorenzo Lucania fait partie des plus âgés du groupe. « D’ailleurs, on m’appelle papa dans le vestiaire » rigole le médian. Avec ses trois années de P2 dans les pattes, il est aussi l’un des plus expérimentés, mais aussi l’un des plus proches de rejoindre la D2. « On y pense tous dans l’équipe, opine-t-il. Mais pour ça, il faut prester. Cela peut me donner énormément d’expérience d’aller m’entraîner avec eux. Mais j’ai encore du boulot. » Il n’empêche, la porte est plus ouverte que jamais. F.C.