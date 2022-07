Lebrun, un vrai papa poule

Pour que la continuité soit vraiment assurée, Jehay B peut compter sur son immuable délégué. Au moment de la présentation, on a failli commettre un crime de lèse-majesté en oubliant de l’appeler pour la photo alors qu’il était occupé au barbecue. Ce n’est pas grave, on a recommencé un peu plus tard ! « C’est vrai que je m’investis beaucoup pour cette équipe, reconnaît Hugues Lebrun. Je l’ai un peu relancée voici huit ans, je suis impliqué dans le choix des entraîneurs, je cherche moi-même des joueurs que je tente de convaincre de nous rejoindre et, surtout, je veille comme un père-poule sur mes jeunes ouailles. » E.N.