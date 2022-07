Le laboratoire Waremme B au révélateur

Ce qui a donc permis à l’ex-entraîneur de Momalle B de confectionner un groupe évidemment très jeune, et renforcé uniquement par deux arrivées. " Le noyau se connaît bien. Et, selon moi, il est plus fort que l’année passée. Il y avait trop de différence de niveau entre les titulaires et les remplaçants. Ici, c’est plus homogène et j’ai beaucoup de profils différents à ma disposition. C’est vraiment chouette ", insiste Romain Paquet.

Mais ce n’est pas pour autant que la seconde équipe waremmienne va revoir ses ambitions à la hausse. " D’autres clubs se sont mis en évidence par leurs transferts. Du coup, je pense qu’on nous oublie un peu et c’est tant mieux , martèle l’entraîneur. On reste ambitieux, c’est vrai et on a tous envie d’être dans la colonne de gauche ou dans le Top 5, mais l’erreur serait de se comparer à la saison dernière. Oui, on a une bonne équipe, mais on va avancer match par match, sans se mettre de pression et on verra où cela nous mène dans cette série très dense. "

Bourrée de talent, profitant d’une école de jeunes performante et misant sur certains retours de D2, Waremme B sera encore un fameux poil à gratter pour tous les cadors de la série.