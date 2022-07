«J’espère marquer le plus de buts possible»

Celui qui évoluait à Limont la saison dernière rentre au bercail. Du coup, on peut se dire que ce n’est même pas un vrai transfert. « J’étais parti surtout pour suivre un copain donc c’est un retour aux sources, rigole le grand frère d’Arnaud qui s’en est allé, lui, vers Faimes. J’ai été rapidement blessé et, finalement, je n’ai pas beaucoup joué la saison passée. Ici, je connais tout le monde même si je découvre un duo de coachs. Je reviens avec beaucoup d’ambition. On devrait jouer les premiers rôles même s’il y aura des clients du genre Limont ou Vaux-Borset. À titre personnel, j’espère aussi marquer le plus de buts possible. Au poste d’avant-centre, on est là pour ça ! »