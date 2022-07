Jehay aura aussi son équipe dames

Et le succès ne s’est pas fait attendre car le club compte déjà 22 joueuses! " C’est vrai que nous ne nous attendions pas à ça (rires).Est-ce que c’est parce que nous sommes bien installés ou parce qu’il fait bon vivre à Jehay que les joueuses sont intéressées? Je n’ai pas la réponse mais dans tous les cas, les demandes pour arriver au club continuent d’affluer et si nous avons suffisamment d’éléments, il est possible que nous décidions de créer une deuxième équipe. "

De 14 ans jusqu’à plus ou moins 35 ans, toutes les sportives sont donc invitées à rejoindre le club.D’autant que sportivement, Jehay compte truster le haut de tableau en deuxième provinciale." Nous avons déjà fait quatre entraînements et on a pu se rendre compte qu’il y avait de très bonnes joueuses.Du coup, au lieu de s’inscrire en amateurs comme prévu, nous nous lançons directement en P2 avec la ferme intention de jouer le Top 5. "

En pleine construction, l’équipe féminine de Jehay ne veut pas faire une première année de transition en vue du futur.Les objectifs sont avancés et ambitieux.Et quand on sait tous les derbys qui vont avoir lieu cette saison, il ne fait aucun doute que la P2 pourrait être intéressante à suivre.