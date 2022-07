Regroupant plus de 3800 athlètes âgés de 12 à 18 ans et venus de 21 pays, l’Eurogym, organisé tous les deux ans, reste un must pour chaque participant. Durant neuf jours, des ateliers et des démonstrations publiques étaient proposés. À Engis, ce sont treize sportifs qui ont eu la chance de s’envoler vers le pays helvète. " Nous avions ouvert les inscriptions à tous au sein du club , indique Axel Skirole, trésorier de La Royale les Volontaires Engissois. Sur place, l’ambiance était extraordinaire. C’est déjà la septième fois que le club participe a cet immense événement et on ne le regrette pas."

Plus qu’une aventure sportive, l’Eurogym met aussi l’accent sur les rencontres humaines. Ainsi, les athlètes engissois ont eu l’occasion de découvrir d’autres sports, comme l’aviron ou le bubble soccer. "C’était franchement très sympa , poursuit Axel Skirole. On a pu découvrir les prestations d’autres pays, on voit aussi d’autres clubs belges (NDLR: il y en avait 14). C’est toujours très intéressant d’assister aux démonstrations car on découvre d’autres facettes de la gymnastique.Humainement, c’est très riche aussi parce que tout le monde vit ensemble.Et puis, on peut échanger tout le temps avec des athlètes d’autres pays."

Un club qui monte

Créé en 1913, le cercle engissois ne connaît pas la crise. Depuis son arrivée dans la nouvelle salle au Mosa, les affiliés augmentent. "À l’heure actuelle, on en compte 250. On saurait difficilement faire mieux, d’autant que le problème reste le nombre de moniteurs , commente Axel Skriole. Le club a le vent en poupe grâce au dynamisme du comité, des jeunes et des parents qui nous font confiance."

Dans deux ans, la quatorzième édition de l’Eurogym se tiendra en Norvège.Le club d’Engis sera évidemment de la partie. "Et on risque de recevoir pas mal de demandes" , se réjouit Axel Skirole, qui aurait tort ne pas être satisfait après une nouvelle aventure couronnée de succès.