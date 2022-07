Uijtdebroeksravi de faire le Mur de Huy en course

Cet air de Flèche wallonne sera intensifié par la présence du champion du monde, Julian Alaphilippe, triple vainqueur de l'épreuve. "Je trouve que le niveau de ce Tour de Wallonie est bien relevé, avec de nombreuses équipes World Tour", nous raconte Cian Uijtdebroeks.

Le jeune coureur d'Abolens se réjouit d'être au départ, dans la foulée de son premier podium chez les pros, lui qui s'était classé troisième du classement final du Tour de Sibiu, où il a participé à la victoire finale de son coéquipier Aleotti. "Comme les étapes sont difficiles, avec plusieurs montées courtes et explosives, nous avons décidé avec l'équipe de l'ajouter à mon programme, pour prendre de l'expérience pour le futur , poursuit le néopro de Bora-Hansgrohe. Et je suis très heureux de grimper pour la première fois le Mur de Huy en course. J'aime bien faire cette montée à l'entraînement, mais ce sera différent en compétition. Nous aborderons la montée finale différemment de la Flèche wallonne. Le positionnement y sera super important. Tu as beau être fort, si tu es mal placé, tu ne sais rien faire! Je suis curieux de voir à quelle vitesse des gars comme Alaphilippe vont monter cette pente qui est très raide. Je préfère les plus longues montées, mais ce sera une belle découverte."

Le très prometteur jeune coureur d'Abolens veut donc emmagasiner un maximum d'expérience. Et se faire plaisir s'il peut décrocher un nouveau résultat. " Je suis très satisfait de mes débuts chez les pros , ajoute-t-il. Je n'aurais jamais pensé déjà obtenir un podium. Je suis aussi satisfait de mes autres Top 10. Avec l'équipe, nous sommes satisfaits. Tout en sachant qu'il y a des erreurs à corriger pour continuer à m'améliorer."

Le Tour de Wallonie sera sa dernière course avant de mettre le cap vers le Tour de l'Avenir (NDLR: le Tour de France des moins de 23 ans), dont il a fait un grand objectif. "J'irai faire un stage en altitude entre les deux courses."