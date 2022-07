Steve Dessart: «Ce qu’il se passe au club est très motivant»

Et si son vécu ne sera plus présent sur le pré, il pourra compter sur un groupe avec plus de bouteille que l’an passé. " Et ça va jouer , insiste celui qui n’a pas encore désigné son futur capitaine. Tous ceux de l’année dernière ont trente matchs en plus dans les jambes et les transferts, même ceux de D3, ont beaucoup joué. Ce n’est pas comme il y a un an où j’avais débuté la saison avec la moitié de mes gars qui n’avaient pas dix matchs de Nationale dans les jambes. C’est un gros plus. "

De quoi permettre à Waremme de vivre une saison plus sereine que la dernière. " On va d’abord prendre les points nécessaires pour vivre une saison tranquille. Mais l’appétit vient en mangeant et je suis quelqu’un d’ambitieux. Si on peut aller plus haut, on ne se privera pas , explique Steve Dessart, conquis par l’arrivée de nouveaux soutiens. On est sur un projet à moyen terme et avec les sponsors, on peut transférer en conséquence. Le but sera de construire une équipe qui pourra jouer le Top 4 dans les deux ans. Viser la Nationale 1, c’était la condition pour continuer, j’aime bien quand ça bouge. En tout cas, ce qu’il se passe dans le club est très motivant. "