Pour une 1re , l’organisation peut être fière: «Du monde autour des routes»

Avec cette course "élite" et de multiples records personnels, le jogging de Hannut a eu pour particularité d’être considéré comme très rapide.Une volonté de Dominique Noël complètement assumée." Quand on m’a proposé ce projet, j’ai directement expliqué que je ne voulais pas d’un jogging classique.Quand on voit à quel point la course élite s’est montrée impressionnante, on veut se dire que dans le futur, Hannut soit connu et reconnu pour sa course élite.D’ailleurs, on veut que notre parcours soit le plus rapide possible car ça pourrait nous permettre d’attirer de gros noms comme pour cette édition.Nous avons les possibilités et le cadre de devenir une des références du sport dans l’arrondissement. "