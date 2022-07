La paire Laenen/Goset résiste mais s’incline pour son premier tableau final en Beach Pro Tour à Louvain

Face à une paire qu’ils connaissent bien, les frères anglais Bello, le Wawa et le Liégeois avaient pourtant à cœur de changer l’histoire.En effet, il y a un an jour pour jour pratiquement, les deux Liégeois avaient justement disputé leur premier match sur le circuit international, là aussi à Louvain, et s’étaient inclinés 21-18, 21-12. Par ailleurs, les deux paires s’étaient déjà rencontrées en mai 2021 dans le cadre de l’Euro U22. Le tandem anglais s’était à nouveau imposé sur un double 21-19.

Bien en jambes et concentrés dès le départ, les deux Belges font parler leur puissance pour prendre de l’avance dès le départ et mener 14-11. Le premier set est serré et les deux paires nous offrent de beaux points.Malheureusement, à 15-13 pour les Belges, trois rallyes tournent en faveur des Anglais qui reviennent au score et passent carrément en tête.

Conscients de l’importance du premier set, les deux Belges remontent directement à la surface et s’offrent même une balle de set.Le mano à mano est beau à voir et au terme de superbes échanges et des balles de set dans tous les sens (six pour les Belges et quatre pour les Anglais), les deux Belges s’inclinent 30-28 dans le premier set.

Le tournant de la rencontre? Probablement…Malgré leur combativité, on sent que ce premier set perdu qui lui tendait pourtant les bras fait mal au duo liégeois. Plus d’imprécision au service et dans les passes côté belge, les Anglais en profitent pour vite prendre le large à 8-11. La fin du set est hachée pour nos deux Liégeois, qui s’inclinent finalement 28-30, 15-21 face à leur bête noire.

Mais au vu de leur premier set, il y avait de la place pour prendre au minimum une manche.