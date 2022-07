«Je dois encore prouver deschoses en P2»

Celui qui aurait déjà pu s’offrir plus de temps de jeu avec l’équipe première du club, compte soigner un maximum ses statistiques afin de prétendre à une possible apparition en championnat. « J’ai cette ambition que de pouvoir fouler la pelouse sous la houlette de Marc Segatto, mais je suis conscient que je dois encore le prouver en P2, reconnaît le jeune milieu de terrain. Je sais ce que je dois améliorer et j’ai l’objectif d’y arriver », explique le médian de 20 ans. Nul doute que ce dernier a les qualités nécessaires pour évoluer un cran plus haut. Dorénavant, ce sera à lui et lui seul de le démontrer.