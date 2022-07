Hubert Coulée, l’ancien président de Vyle-Tharoul, est décédé

Le club mosan est également touché par cette disparition puisque son président n’est autre que le fils de Hubert Coulée alors que Max, le petit-fils, porte encore les couleurs de Vyle-Tharoul dont la présentation, prévue ce vendredi soir, est évidemment reportée. " C’était quelqu’un que j’appréciais énormément. En plus, la maman de ma compagne et l’épouse de Hubert sont soeurs. Mais suite à quelques soucis de santé, cela faisait quelque temps que je ne l’avais plus vu , poursuit Alain Rorive. Mais je garderai le souvenir d’un homme qui prenait beaucoup de place, mais aussi d’une personne généreuse et joviale. C’était également un bon chef d’entreprise car il a eu plusieurs garages de voitures d’occasion. Franchement, j’ai vraiment passé des moments magnifiques avec lui. "