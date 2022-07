Waremme peut se mettre à rêver un peu plus grand

C’est ainsi avec un plaisir non dissimulé que Patrick Ainseur a planté le décor de cette nouvelle saison. " Nous venons de fêter notre centenaire et nous volons continuer à progresser, à aller de l’avant. Il y a dix ans, nous étions encore en P2 et nous sommes maintenant en D2 avec un superbe stade et une école des jeunes formidable ", abonde le président.

Et si ce vivier, d’une richesse incroyable, va continuer de fournir les deux équipes premières en pépites à polir, l’arrivée de José Lardot dans l’encadrement du matricule 190 va forcément rebattre les cartes. On connaît l’ancien président de Solières et ses envies de sommet. D’ailleurs, il a déjà bien apposé sa patte à Waremme comme le prouve la présence de son entreprise comme sponsor principal sur les équipements des Wawas.

Forts de ce nouveau soutien, les Hesbignons ont bien envie de franchir un palier. Non pas dès cette année, mais à moyen terme. " L’objectif principal de cette saison, c’est de se sauver dans un premier temps. L’idéal serait de terminer entre la cinquième et la neuvième place afin de pouvoir faire des essais en fin de championnat. Ensuite, on ne va pas se cacher, nous aimerions avoir, dans les deux ou trois ans à venir, une équipe capable de viser la montée en Nationale 1. En tout cas, je suis certain que tous les efforts que nous allons faire vont être récompensés à moyen terme. Avec les nouveaux sponsors, les ambitions sont bel et bien présentes ", avance, quelques étoiles dans les yeux, Patrick Ainseur.

Les mots sont posés et le projet, plutôt ambitieux, est lancé. Oui, Waremme a envie de passer un cap et s’en est donné les moyens dans pas mal de domaines. Ainsi, tous les entraîneurs vont désormais travailler avec un même outil pour commenter les prestations de leurs joueurs, un nouveau comptable a été enrôlé et la cellule communication renforcée par l’arrivée de David Camerini, qui suit ainsi José Lardot dans ce nouveau projet. Le site internet, déjà bien fourni en informations va également être amélioré pour encore être plus efficace. Bref, ça bouge dans tous les sens du terme à Waremme. Et ça bouge bien! La course au premier club de notre arrondissement en Nationale 1 est lancée et elle promet d’être haletante.