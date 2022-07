Une synergie entre Vaux-Borset et Villers bientôt actée

Une première entrevue avec comme principal objectif "que la Commune puisse être rassurée par rapport aux souhaits des repreneurs" , ajoute Christine Collignon. L’autre sujet abordé sur la table concerne les jeunes. Chris Dibo, le nouveau président villersois n’a cessé de le répéter ces derniers jours. Son arrivée à Villers n’est pas qu’un coup de vent. "On veut relancer des équipes de jeunes, c’est le plus important à l’heure actuelle , dit-il. Le potentiel est énorme.Que ce soit au niveau communal ou avec les dirigeants de Vaux-Borset, les échanges sont très bons. Au niveau des infrastructures, tout est réuni pour réaliser quelque chose de beau."

Si rien n’est encore officiel, les clubs de Villers et de Vaux-Borset se sont en tout cas rapprochés ces derniers jours. "L’idée est de créer une école de jeunes , indique Christine Collignon. À terme, on aimerait regrouper les quatre clubs de la commune (NDLR: Villers, Vaux-Borset, Warnant et Fize) pour les jeunes.Pour commencer, cette synergie doit se faire au niveau de Vaux-Borset. Avant une fusion complète? Non, ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. " Prochainement, les deux clubs vont s’aider mutuellement, notamment au niveau des entraînements. "On aimerait également organiser plusieurs journées découvertes", glisse Chris Dibo.

Le projet est lancé! Premier bilan dans quelques mois.