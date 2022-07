Le projet sportif avant tout à Verlaine B

Riche d’un noyau jeune et ayant soif de football, la seconde équipe de Verlaine pourra compter sur des joueurs venant de la D2. "Il est vrai que certains éléments de l’équipe A seront reversés dans notre groupe chaque semaine , continue le T1. Cela explique la petitesse de notre bande."

Voir exploser un jeune comme Loris Doyen est synonyme de réussite pour Pedro Gomez. "Si l’on peut reproduire cela ne serait-ce qu’une seule fois par an, ce serait un vrai aboutissement pour le club. À l’heure actuelle, d’autres joueurs sont aux portes de cette D2. La saison nous dira qui franchira ce pas." On ne peut être plus limpide concernant ces propos. Reste à savoir qui aura la possibilité d’accéder à ce graal.

Malgré cette attache à l’école des jeunes, une position reste presque vacante. "Je suis à la recherche d’un avant-centre et je pense l’avoir trouvé" , confie le T1. L’envie de transférer n’est pas forcément présente au vu de la politique sportive, mais si quelqu’un peut amener un plus au groupe, cela change la donne. "Je ne veux pas transférer inutilement, les jeunes sont là et compétents. Si je signe un joueur, c’est parce qu’il est vraiment au-dessus du lot. Sinon, j’ai ce qu’il me faut ici."

La jeunesse verlainoise a de quoi faire peur à certaines équipes. Cependant, il ne faudra pas retomber dans les travers qu’ils ont connus la saison précédente. Les cartes sont distribuées et c’est aux Taureaux de jouer.