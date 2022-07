Jogging : du public et du grand spectacle à Hannut pour "La Nationale"

Cette course, imaginée par Dominique Noël en collaboration avec Manu Christiaens, coach à succès des footballeurs de Hannut, a pour but de permettre à toutes et tous de venir battre ses records en trois courses.Le 5.000 mètres élites, le 5.000 amateur ainsi que sa grande sœur du 10.000. Et si sur la course élite, la victoire est revenue au sprint à Valère Hustin (voir plus bas), le 5.000 a permis à Gaultier Purper de s’offrir un nouveau record personnel sur la distance. " Et encore, je suis un petit peu déçu car j’ai terminé en 16:01, à deux secondes seulement au-dessus de la barre des 16 minutes. Ça reste pour moi une magnifique performance car je pulvérise mon record personnel de plus de 30 secondes. J’en suis d’ailleurs le premier surpris et heureux.Je suis parti en troisième position pour revenir à la mi-course et ensuite accélérer dans le dernier kilomètre pour battre mon record.Ça fait plaisir, c’est certain. "

Une pluie de records

Sur la grande distance, là aussi, un nouveau record personnel est tombé. Le Visétois Yohan Zaradzki a surclassé la course.L’occasion pour lui d’améliorer sa propre référence." Je suis venu ici dans le seul but d’améliorer le chrono.Je ne regardais pas qui était devant ou derrière moi, ça ne m’intéressait pas.En courant à du trois minutes au kilomètre, je savais que je pouvais passer en dessous de la barrières des 31 minutes et c’est chose faite.Désormais, je vais me préparer pour le marathon d’Amsterdam où je vise moins de 2:20:00 et ainsi battre le record de mon père. "

À noter que chez les dames, Amélie Bihain a écrasé la concurrence sur la grande distance tout comme Eleonore Hiller sur la mi-distance.Tout cela, évidemment, dans des temps records, preuve que la Nationale de Hannut et son parcours pratiquement exclusivement plat peut devenir un des objectifs phares de sérieux athlètes qui auraient pour objectif d’améliorer leur performance.Et ça, l’organisation l’a très bien compris.