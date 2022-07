La Corrida de Warnant-Dreye a eu chaud

Havet et Grégoire, les grands vainqueurs

D’un point de vue sportif, le listing de la course était plutôt relevé.Avec Cédric Raymaeckers ou encore les frères Renard sur la grande distance, on aurait aisément pu se dire que la victoire allait revenir à l’un de nos régionaux.Et pourtant, c’est bien David Havet qui s’est imposé.Grâce à une parfaite gestion de la course, celui qui est entraîné par Philippe Devel pour le club des Hautes Fagnes a devancé Raymaeckers d’une petite dizaine de secondes. " Je suis moi-même le premier surpris de ma victoire car c’était ma course de reprise après une longue blessure.Cédric est parti plutôt rapidement avec le vainqueur de la petite distance et a pris une très bonne longueur d’avance.Mais j’ai bien senti dès le deuxième tour que j’allais gagner en voyant mon rythme.J’ai rattrapé Cédric Raymaeckers à la fin du troisième tour et j’ai su en remettre une dernière pour m’imposer. Cette victoire me fait du bien en vue des prochaines échéances, à savoir le jogging de Baelen. "

Sur les cinq kilomètres, par contre, il y a eu bien moins de suspense par rapport au vainqueur. Parti en véritable boulet de canon et s’offrant même le luxe de finir la première moitié du parcours avec une belle minute d’avance, avant de gérer sur la deuxième partie. "J’ai bien vu qu’il n’y avait pas trop de concurrence, souligne Valentin Grégoire. Je suis parti fort et j’ai vite compris que j’allais gagner haut la main. Je suis content de mon chrono, ça me met en confiance en vue du Challenge Condrusien, que j’aimerais bien remporter."

Bien qu’amputée de son membre le plus précieux et iconique, la Corrida de Warnant-Dreye s’est révélée toujours aussi agréable à parcourir.De quoi rassurer tous les locaux.