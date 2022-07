Jehay a opéré un lifting quasi complet

C’est dire que cette situation, l’ancien coach d’Amay n’en veut plus. " J’ai mordu sur ma chique quelques semaines , se remémore-t-il. Mais j’étais venu pour un travail à long terme sinon je n’aurais pas quitté les jeunes de Waremme. Je veux maintenant m’investir à fond avec une équipe que j’ai formée et des joueurs qui ont envie. C’est tout différent de ce que j’ai trouvé en arrivant voici quelques mois. Il y a quand même eu 15 départs en fin de saison! "

Se projetant vers un futur proche, Philippe Gustin prévient. " Je crois que le noyau gagnerait à s’élargir d’un véritable attaquant. C’est un renfort qui n’est pas exclu… si on le trouve car disputer trente matchs avec seulement deux avants spécifiques, c’est un risque . Cette saison, il ne faudra pas traîner en chemin. Mon objectif se situe entre la sixième et la huitième place. Ce n’est pas parce qu’on est descendant qu’on doit tout de suite envisager la remontée. Les candidats au titre sont nombreux. Je vois Momalle, Braives, Flémalle, Ferrières et pourquoi pas aussi Waremme B sans oublier Xhoris qui est toujours bien classé . Tactiquement, je voudrais aussi modifier mon dispositif. C’est la jeunesse qui me pousse à changer. On va retrouver de la vitesse et de la vivacité et je veux profiter de tout cela. "

On peut vraiment l’écrire et l’assurer, c’est un tout autre Jehay qu’on suivra cette saison!