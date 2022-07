«Je veux surtout prendre du plaisir»

Parmi les nombreux nouveaux visages de Jehay, il y aura celui de Noah Leva qui évoluait à Wanze/Bas-Oha depuis tout petit. « La saison dernière, je jouais en U19 puis en P3, narre-t-il. J’ai suivi quelques entraînements avec la D3 et j’ai même joué 15 minutes avec eux à Raeren mais j’ai compris qu’on ne comptait pas sur moi en P1 cette saison. J’aurais pu rester en P3 mais j’ai cherché un club plus haut. À Jehay, j’ai l’ambition de m’intégrer dans l’équipe, de jouer le plus possible et, surtout, de prendre du plaisir à côté de mes études d’ingénieur civil. Mes postes de prédilection sont en 8 ou en 10. »