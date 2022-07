Warnant a déjà bossé sérieusement

L’essentiel était que la grosse partie de l’effectif répondait présent. Soit au total dix-huit joueurs. Seuls manquaient à l’appel, Dejoie, Aharrh et Biatour, toujours en vacances, mais qui seront de retour la semaine prochaine. Autre grand absent, Debefve qui se remet lentement de sa déchirure du tendon d’Achille. "J’espère qu’il pourra être parmi nous, fin août", se réjouit le mentor.

Par contre, pour Ganiji, sa blessure à la cheville n’est plus qu’un mauvais souvenir. "Je n’ai plus joué depuis le 25 mars, insiste-t-il. J’ai vraiment hâte de retoucher du ballon. J’avais inscrit 12 buts avant mon arrêt. Maintenant, je suis à nouveau à 100%."

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Thomas Miézal, absent quasiment des terrains depuis trois saisons (NDLR: 2 ans de Covid et une blessure récalcitrante), s’est présenté plus fit que jamais. De bonnes nouvelles donc pour un staff qui pouvait lâcher les fauves dans un tour de chauffe de dix minutes. "Oh, nous avons adapté le contenu de l’entraînement en fonction de la température, insiste le T1. Je ne les priverai certainement pas de ballon. J’avais d’ailleurs donné deux mois de congé afin que les garçons reviennent avec la faim du cuir. J’avais évidemment proposé un programme de remise en jambes. Mais j’avais laissé la liberté à chacun de s’en servir au pas." Les Verts se verront quatre fois cette semaine avant d’aller affronter Richelle, ce dimanche. Le premier match officiel étant programmé le 7 août avec la venue de Habay-la-Neuve pour la coupe de Belgique au stade.