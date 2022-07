On monte déjà dans les tours à Waremme

Au programme, une mise en place tactique avec des déplacements spécifiques pour chaque poste ainsi que des oppositions sur une petite surface afin de travailler l’intensité et la maîtrise du cuir. Et le moins que l’on puisse écrire est que, malgré un synthétique encore dans un très piteux état, le groupe waremmien est bourré de qualités techniques. " Par rapport à ce que j’avais dans mon noyau, je pensais que cette technique était ce qui allait nous permettre de nous sauver. Et ça a été le cas de manière plus satisfaisante , insiste le coach. Certes, nous avons perdu plusieurs joueurs qui étaient titulaires, mais on les a remplacés par des gars qui sont, au minimum, aussi forts. Et surtout, les critères principaux étaient la mentalité, la technique et la vitesse. De toute façon, on ne va pas changer notre style de jeu. "

Durant une bonne heure et demie, le mentor des Rouges n’a ainsi cessé de donner de la voix, de replacer ses joueurs quand quelque chose ne lui plaisait pas. Et quand il n’intervenait pas, son adjoint Lorenzo Lucania, ou les plus expérimentés du noyau, Dachelet en tête, prenaient le relais. " Je suis très satisfait de cette première séance. En tout cas, je n’en attendais pas moins d’eux , sourit Steve Dessart, tout heureux de retrouver ses troupes après les avoir déjà revues pour quelques entraînements durant le mois de juin. Je suis toujours content de voir mes joueurs car ce sont des bons gars. Après, on peut travailler dur et être sérieux à l’entraînement tout en ayant des petits moments un peu plus sympathiques. Ce serait aussi bête de venir au foot sans avoir le sourire car ça reste un sport et un loisir à la base. "

Il n’empêche, après une séance plutôt basée sur la possession de balle ce lundi, les Wawas risquent d’avoir un peu moins le sourire pour leur deuxième séance de ce mardi. En effet, ce ne sont ni plus ni moins que les tests physiques qui seront au programme. Ça va piquer!