"La Nationale" débarque pour la première fois ce mercredi 20 juillet 2022 à Hannut

Un événement qui s’annonce tout aussi festif que sportif. Et ce, malgré la chaleur étouffante qui s’annonce. "Même si le mercure ne devrait pas être aussi élevé que ce mardi, nous avons évidemment pris nos dispositions. Il y aura davantage de points de ravitaillement , explique Dominique Noël. On prévoit des orages en fin de journée, j’espère que la météo sera clémente avec nous." Car cela aura évidemment une incidence sur le nombre de participants. "Pour l’instant, on tourne autour de 100 pré-inscriptions pour les 5 et 10 kms. On aimerait évidemment que ce nombre augmente mais le plus important, pour cette première, est que tout se déroule sans accroc" , précise l’organisateur.

Niveau ambiance, tout sera mis en œuvre pour que les joggeurs "passent un bon moment" . Outre le passage aux abords de la fête foraine, de la musique sera présente à certains endroits du parcours. "On veut que ce soit la fête", poursuit Dominique Noël.

Toujours dans le cadre de "La Nationale", Hannut accueillera également une épreuve inédite en Wallonie! En marge du jogging traditionnel, une course élite de 5km, rassemblant 12 coureurs invités ayant un temps inférieur à 15 minutes, est prévue sur le coup de 19h30. Plusieurs athlètes régionaux seront de la partie, à commencer par les frères Noël. "Malheureusement, vu les Mondiaux, Ismaël Debjani ne pouvait pas être présent au même titre qu’Arnaud Dely" , glisse Dominique Noël.

Concernant le tracé, les coureurs devront réaliser sept boucles de 600 mètres dans le centre-ville. "Ce sera extraordinaire", prévient l’organisateur.