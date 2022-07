La course à la succession de Braives est lancée

Neuf mois après le sacre de Braives face à Thisnes, le Challenge Hesbaye-Condroz reprend ses droits ce mardi soir. Et cette nouvelle édition se disputera donc bel et bien sans le tenant du titre. Qui pour soulever le trophée dans quelques semaines dès lors? La lutte promet d’être âpre tant, sur papier, aucun favori ne semble se dégager. On y verra déjà peut-être un peu plus clair avec les résultats de cette journée initiale.