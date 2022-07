Fize reprend avec les mêmes objectifs en tête

Les tests physiques ayant été réalisés préalablement, quand Olivier Parmentier et Grégory Mignon reprendront les rênes de l’équipe dès dimanche prochain, ils seront en possession des résultats VMA de leurs joueurs. " Depuis cinq ans que je suis directeur technique, je n’avais assuré les entraînements que quelques jours il y a trois ans quand Thierry (NDLR: Deprez) avait eu des petits soucis de santé , narrait encore l’ancien entraîneur de Warnant. Je suis persuadé que la transition entre Thierry et Olivier se passera bien. Quant à Grégory, il cumulera cette fonction avec celle de joueur car il est encore tout à fait capable d’être sur la pelouse. Je pense qu’Olivier Parmentier est impatient de montrer qu’il est à la hauteur de la tâche qui l’attend. Il est jeune et très motivé. "

Pour que tout se passe bien, un entraîneur doit pouvoir compter sur un effectif performant. " Je crois pouvoir dire que nous avons bien travaillé à ce niveau , assure le directeur technique. On a ce qu’on voulait en rajeunissant nos cadres. Le noyau est composé de 22 joueurs et, sauf grosse opportunité, on en restera là car il ne faut pas non plus être trop nombreux. On a renforcé un peu tous les secteurs du jeu essentiellement la défense et aussi l’attaque. "

Probablement que Fize a été un peu déçu de ne pas atteindre le tour final la saison dernière? " Pas vraiment , se défend Jean-Guy Eyckmans. Le match de barrage contre Faimes a fait office de tour final. De toute façon, comme les Faimois, nous n’aurions pas su aller plus loin tant nous étions cuits et recuits! Et pour cette saison, nous repartons avec des ambitions similaires car nous avons l’équipe pour viser le Top 5 ."

Voilà, Olivier Parmentier sait ce qu’on lui demande…